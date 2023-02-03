Ловчев — об обращении «Зенита» в CAS: клуб ищет правду там, где изначально все против нас

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на решение «Зенита» подать жалобу в CAS с просьбой пересмотреть дисквалификацию игроков санкт-петербургского клуба по итогам матча Фонбет Кубка России (0:0 в основное время, 4:2 в серии пенальти в пользу «Зенита»).



«Удивлён этим решением по нескольким обстоятельствам.



Во-первых, некоторое время назад мы увидели, какие решения были приняты по обращениям РФС и российских клубов по поводу отстранения от еврокубков — решение прогнозируемое, но крайне спорное с точки зрения обоснования. Оценка тут была однозначная — решение тенденциозное, антироссийское, всё с этим независимым судом понятно.



Проходит некоторое время — и наш клуб идёт туда, чтобы доказать, что КДК (РФС) допустил ошибку, а протокол не так заполнили, не вписали слово «драка». То есть туда, где изначально против нас, мы всё равно идем искать правду. Получается, «Зенит» хочет доказать, что РФС плохо работает.



И с этим связано второе. РФС руководят выходцы из «Зенита», из «Газпрома». И «Зенитом» тоже руководят выходцы из «Газпрома». И одни на других сейчас побегут жаловаться, искать правду за границей. Вам не кажется это удивительным? То есть люди из одной и то же структуры, прекрасно понимая, что случилось, бегут жаловаться.



При этом некоторое время назад я познакомился с Александром Медведевым, слышу отзывы от коллег о человеке — он производит адекватное, приятное впечатление. Что сейчас-то случилось? Зачем всем на свете на что-то указывать?» — написал Ловчев в своём телеграм-канале.



По итогам встречи «Спартака» и «Зенита» в Кубке России нескольких игроков обоих клубов удалили за массовую драку после финального свистка. У санкт-петербургского клуба красные карточки получили Малком, Барриос и Родригао, а у московской команды – Соболев, Селихов и Николсон.

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