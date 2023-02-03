«Торпедо» приобрело лучшего бомбардира «Волгаря» Стефановича

Нападающий «Волгаря» Илья Стефанович перешёл в «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Ранее сообщалось, что чёрно-белые заплатят за 26-летнего форварда 11 миллионов рублей. В первой части сезона Первой лиги Илья забил семь голов (все — с игры) в 18 матчах и является лучшим бомбардиром «Волгаря». «Торпедо» занимает последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ.

На профессиональный уровень форвард вышел в 2015 году — он начал играть за «Знамя труда». В следующем сезоне перешёл в «Кубань», где играл в МФЛ. За главную команду провёл один матч — в Кубке России.

В карьере нападающего были такие команды, как «Афипс», «Черноморец», «КАМАЗ», «Велес», «Иртыш» и «Волгарь». За последний Стефанович провёл два сезона — в 52 матчах забил 14 мячей.