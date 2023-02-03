Тренерский штаб «Спартака» присутствует на матче «Краснодара» и «Сочи»

Тренерский штаб «Спартака» наблюдает за матчем 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором в эти минуты встречаются «Краснодар» и «Сочи». Эти клубы станут следующими соперниками москвичей на турнире.
Тренерский штаб «Спартака»
Фото: Дмитрий Зимин, «Чемпионат»
Вчера, 2 февраля, в первом матче турнира встречались московский «Спартак» и «Ростов». Красно-белые одержали победу в серии пенальти со счётом 2:1. Основное время матча завершилось вничью — 0:0.
Команда Гильермо Абаскаля занимает вторую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.
«Краснодар» и «Сочи» играют на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Ассистенты: Валерий Данченко (Уфа) и Кирилл Большаков (Санкт-Петербург). Резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
- 3 февраля 2023
-
20:39
-
20:36
-
20:29
-
20:20
-
20:20
-
20:09
-
20:00
-
19:57
-
19:51
-
19:50
-
19:40
-
19:24
-
19:23
-
19:17
-
19:05
-
19:02
-
18:59
-
18:54
-
18:52
-
18:45
-
18:43
-
18:37
-
18:35
-
18:30
-
18:25
-
18:23
-
18:17
-
18:15
-
17:51
-
17:49
-
17:45
-
17:40
-
17:36
-
17:30
-
17:28