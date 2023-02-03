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Тренерский штаб «Спартака» присутствует на матче «Краснодара» и «Сочи»

Тренерский штаб «Спартака» присутствует на матче «Краснодара» и «Сочи»
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Тренерский штаб «Спартака» наблюдает за матчем 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором в эти минуты встречаются «Краснодар» и «Сочи». Эти клубы станут следующими соперниками москвичей на турнире.

Тренерский штаб «Спартака»

Тренерский штаб «Спартака»

Фото: Дмитрий Зимин, «Чемпионат»

Вчера, 2 февраля, в первом матче турнира встречались московский «Спартак» и «Ростов». Красно-белые одержали победу в серии пенальти со счётом 2:1. Основное время матча завершилось вничью — 0:0.

Команда Гильермо Абаскаля занимает вторую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.

«Краснодар» и «Сочи» играют на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Ассистенты: Валерий Данченко (Уфа) и Кирилл Большаков (Санкт-Петербург). Резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

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