«Краснодар» — «Сочи»: Кайо вывел «быков» вперёд на 23-й минуте

В эти минуты в матче 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ встречаются «Краснодар» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 23-й минуте «быки» открыли счёт: после розыгрыша штрафного защитник Хуниор Алонсо технично обработал мяч, пробил в ближний угол, но с его ударом справился голкипер сочинцев Николай Заболотный. Игровой снаряд отскочил к другому игроку обороны «Краснодара», Кайо, который поразил ворота соперника.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Ассистенты: Валерий Данченко (Уфа) и Кирилл Большаков (Санкт-Петербург). Резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).



В первом круге текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл «Сочи» со счётом 2:1.



Вчера, 2 февраля, в первом матче турнира встречались московский «Спартак» и «Ростов». Красно-белые одержали победу в серии пенальти со счётом 2:1. Основное время матча завершилось вничью — 0:0.