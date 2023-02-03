Гол Роналду на последних минутах принёс «Аль-Насру» ничью в матче с «Аль-Фатом»
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Сегодня, 3 февраля, состоялся матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Фатом». Противостояние завершилось со счётом 2:2. В стартовом составе «Аль-Насра» вышел португальский нападающий Криштиану Роналду.
Он реализовал пенальти на 93-й минуте встречи. Португалец развёл голкипера и мяч по разным углам. Спортсмен дебютировал за «Аль-Наср» во встрече чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком». Тогда Криштиану помог команде одержать победу со счётом 1:0. В двух предыдущих официальных матчах в Саудовской Аравии Роналду не отметился результативными действиями.
Клуб, за который выступает легендарный португалец, лидирует в национальном первенстве. Он набрал 34 очка в 15 играх.
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