Сергей Кирьяков: было бы интересно посмотреть на Павлюченко в Кубке России

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался об экс-форварде «Тоттенхэма» и «Спартака» Романе Павлюченко, который может возобновить профессиональную карьеру, чтобы сыграть за «Уфу» в Кубке России.
«Уровень футбола сейчас такой, что это возможно. Если руководство «Уфы» может предоставить такой шанс, то почему бы и не сыграть. Было бы интересно посмотреть на Павлюченко в Кубке России. Знаю, что он и за ветеранов бегает. Не так давно выступал за «Знамя», потом случился инцидент с дисквалификацией. Если Роман чувствует в себе силы и находится в хорошей спортивной форме, то можно возобновить карьеру», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, ранее стало известно о переговорах Павлюченко и «Уфы» о возобновлении карьеры 41-летнего российского форварда. Роман может сыграть в матче Кубка России с грозненским «Ахматом». Сам футболист не исключил варианта, при котором сыграет больше одного матча за башкирский клуб.
- 3 февраля 2023
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