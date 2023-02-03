Червиченко положительно оценил решение обязать судей давать комментарии на Кубке РПЛ

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил решение обязать судей давать комментарии на Кубке РПЛ.

«Абсолютно положительные нововведения. Считаю, что запросить эпизод — это очень хорошо, потому что команда может настаивать. То, что судьи должны объяснять свои решения — это тоже абсолютно нормально, потому что зачастую мы просто не понимаем их мотивации.



Потом они просто заигрывают эпизод, который бывает ключевым в матче. А так мы понимаем, что он нам какую-то херню рассказал, собрались специалисты и поняли, что это бред сумасшедшего, после чего судью отстранили.



Какие-то решения принимать, а потом что-то неразборчивое бурчать под нос через два дня на КДК — это одно. А осознавать, что ты должен объяснить своё решение, а потом оно устояло — это другое. Такая история повысит уровень судейства и понизит уровень предвзятости к судейству», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.