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Червиченко положительно оценил решение обязать судей давать комментарии на Кубке РПЛ

Червиченко положительно оценил решение обязать судей давать комментарии на Кубке РПЛ
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил решение обязать судей давать комментарии на Кубке РПЛ.

«Абсолютно положительные нововведения. Считаю, что запросить эпизод — это очень хорошо, потому что команда может настаивать. То, что судьи должны объяснять свои решения — это тоже абсолютно нормально, потому что зачастую мы просто не понимаем их мотивации.

Потом они просто заигрывают эпизод, который бывает ключевым в матче. А так мы понимаем, что он нам какую-то херню рассказал, собрались специалисты и поняли, что это бред сумасшедшего, после чего судью отстранили.

Какие-то решения принимать, а потом что-то неразборчивое бурчать под нос через два дня на КДК — это одно. А осознавать, что ты должен объяснить своё решение, а потом оно устояло — это другое. Такая история повысит уровень судейства и понизит уровень предвзятости к судейству», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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