Винисиус отреагировал на 200 сыгранных матчей в составе «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал факт 200 сыгранных матчей за испанскую команду.

«200 поводов для гордости. 200 причин продолжать мечтать. Самый большой клуб в мире», — написал Винисиус в «Твиттере».

Перенесённая игра 17-го тура Ла Лиги с «Валенсией» стала для бразильца 200-й в составе мадридцев во всех турнирах. За это время он забил 49 голов и отдал 37 результативных передач.



Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. До этого он играл за «Фламенго».



Сегодня, 3 февраля, завершился перенесённый матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал» играл с «Валенсией». Команды встречались на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Видеообзор. «Реал» Мадрид — «Валенсия». Испанская Примера 2022/2023. 17-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.