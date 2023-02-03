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Сафонов: Дзюба найдёт клуб, если захочет. Понятно, что «Челси» и «Милан» его не позовут

Сафонов: Дзюба найдёт клуб, если захочет. Понятно, что «Челси» и «Милан» его не позовут
Аотём Дзюба
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Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о возможных вариантах продолжения карьеры для экс-форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Если Дзюба захочет найти себе клуб, то найдёт. Думаю, всё зависит от него. Понятно, что в «Челси» или «Милан» Артёма не позовут. Но при желании он подыщет себе команду и в России, и за рубежом. Например, в Венгрии или Нидерландах это сделает без проблем.

Что касается информации о его возможных контактах с клубами, то, когда трансферное окно открыто, слухи возникают каждый день. Говорить с уверенностью можно, только если на контракте появляется подпись», — приводит слова Сафонова Vprognoze.ru.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Артём Дзюба подписал контракт с «Пари Нижний Новгород». На этом переходе якобы лично настоял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Позже нижегородский клуб опроверг эту информацию. На данный момент Дзюба пребывает в статусе свободного агента.

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