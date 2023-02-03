«Краснодар» — «Сочи»: арбитр удалил защитника сочинцев Артёма Мещанинова

В эти минуты в матче 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ встречаются «Краснодар» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 80-й минуте главный арбитр матча Сергей Иванов после обращения к VAR удалил игрока «Сочи» Артёма Мещанинова. «Быки» впереди со счётом 1:0, идут последние минуты встречи.

В первом круге текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл «Сочи» со счётом 2:1.



Вчера, 2 февраля, в первом матче турнира встречались московский «Спартак» и «Ростов». Красно-белые одержали победу в серии пенальти со счётом 2:1. Основное время матча завершилось вничью — 0:0.