«Краснодар» — «Сочи»: арбитр удалил защитника сочинцев Артёма Мещанинова
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В эти минуты в матче 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ встречаются «Краснодар» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 80-й минуте главный арбитр матча Сергей Иванов после обращения к VAR удалил игрока «Сочи» Артёма Мещанинова. «Быки» впереди со счётом 1:0, идут последние минуты встречи.
В первом круге текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл «Сочи» со счётом 2:1.
Вчера, 2 февраля, в первом матче турнира встречались московский «Спартак» и «Ростов». Красно-белые одержали победу в серии пенальти со счётом 2:1. Основное время матча завершилось вничью — 0:0.
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