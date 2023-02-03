Гол Кайо принёс «Краснодару» победу в матче с «Сочи», который доигрывал матч вдесятером

Завершился матч 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором встречались «Краснодар» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. Победу одержала команда Владимира Ивича – 1:0.



На 23-й минуте «быки» забили единственный гол: после розыгрыша штрафного защитник Хуниор Алонсо технично обработал мяч, пробил в ближний угол, но с его ударом справился голкипер сочинцев Николай Заболотный. Мяч отскочил к другому игроку обороны «Краснодара», Кайо, который поразил ворота соперника.



В концовке встречи арбитр удалил защитника сочинцев Артёма Мещанинова за грубую игру после видеопросмотра.



Вчера, 2 февраля, в первом матче турнира встречались московский «Спартак» и «Ростов». Красно-белые одержали победу в серии пенальти со счётом 2:1. Основное время игры завершилось вничью — 0:0.