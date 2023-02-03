Маркус Рашфорд прокомментировал звание лучшего игрока АПЛ в январе

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд был признан лучшим игроком января в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте. Форвард прокомментировал это достижение.
«Последний месяц не мог пройти лучше для меня. От себя лично, это первый раз, когда я выиграл эту награду вместе с наградой лучшего игрока месяца от клуба, и, надеюсь, не последний. Спасибо моим товарищам по команде, тренерам, моей семье и болельщикам за то, что помогли мне завоевать эти награды.
Теперь пришло время с нетерпением ждать следующей группы игр, а не прошедшего месяца», — написал Рашфорд в соцсетях.
25-летний Рашфорд в первый месяц 2023 года в чемпионате Англии принял участие в четырёх матчах, в которых забил три гола. Всего в нынешнем сезоне нападающий в 31 игре текущего сезона отличился 18 раз и отдал восемь голевых передач. Соглашение между сторонами рассчитано до 2024 года.
«Манчестер Юнайтед» в 20 матчах чемпионата Англии набрал 39 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место. В следующем туре команда Эрика тен Хага сыграет с «Кристал Пэлас».
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:
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