Ловчев: не считаю, что пенальти — лотерея. С «Ростовом» Селихов проявил себя очень хорошо
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев после игры красно-белых и «Ростова» (0:0, 2:1 пен.) в 1-м туре Winline Зимнего кубка РПЛ высказался о послематчевой серии пенальти, в которой голкипер москвичей Александр Селихов справился с тремя ударами соперника.
«По пенальти. Не считаю, что это лотерея — и тут Селихов проявил себя не в первый раз очень хорошо. Этому способствовали и футболисты «Ростова» — пенальти они били безобразно. Один так и вовсе промазал», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
«Спартак» в следующем матче турнира сыграет с «Краснодаром» 6 февраля (20:00 мск). «Быки» сегодня, 3 февраля, обыграли «Сочи» с минимальным счётом.
Команда Гильермо Абаскаля занимает вторую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.
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