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Эдуард Сперцян сообщил, что из-за травмы не сыграл с «Сочи» в Зимнем кубке РПЛ

Эдуард Сперцян сообщил, что из-за травмы не сыграл с «Сочи» в Зимнем кубке РПЛ
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян объяснил своё отсутствие в матче 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ с «Сочи», который подопечные Владимира Ивича выиграли с минимальным счётом.

«Получил небольшую травму на тренировке, поэтому не смог сыграть с «Сочи». Ничего серьёзного. Надеюсь, что смогу сыграть в следующем матче», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Единственный мяч в игре был забит на 23-й минуте: защитник «быков» Хуниор Алонсо получил мяч в левой части штрафной, прошёл ближе к лицевой линии и резко пробил — голкипер сочинцев Николай Заболотный парировал этот удар, но отбил мяч на другого игрока обороны «Краснодара», Кайо, который отправил мяч под перекладину.

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