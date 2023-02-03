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Эдуард Сперцян отреагировал на информацию об интересе европейских клубов

Эдуард Сперцян отреагировал на информацию об интересе европейских клубов
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Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян дал комментарий по поводу слухов об интересе ряда европейских клубов в его услугах.

«Я, как и вы, все новости читаю в прессе. Ничего не знаю. Мне никто не звонил. Как и моим родителям. Я пока ни с кем не советовался по поводу своего будущего. Желание поиграть в Европе есть. Но я здесь — в «Краснодаре». Хочу добиться успехов вместе с клубом», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сперцян провёл за «Краснодар» в текущем сезоне 21 матч во всех турнирах. На его счету 10 забитых мячей и шесть результативных передач. Также 21-летний армянский полузащитник забил два мяча в четырёх встречах в Лиге наций. Напомним, в конце января появилась информация, что голландский ПСВ просматривал футболиста во время сборов «Краснодара».

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