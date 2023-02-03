Эдуард Сперцян: буду рад, если Захарян получит армянский паспорт

Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о возможном получении армянского паспорта полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном.

«Захарян может получить армянский паспорт? Не знаю, насколько это правда. Но если это случится, то буду рад. Со мной он это не обсуждал. Мы общаемся, но на эту тему не разговаривали», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее СМИ сообщали, что Захарян может получить паспорт Армении ради перехода в «Челси». Позже сам футболист опроверг эту информацию. В нынешнем сезоне 19-летний Захарян в 22 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.