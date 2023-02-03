Артета: мы всегда хотели подписать Жоржиньо. Он станет лидером «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о подписании полузащитника Жоржиньо из «Челси».
«Мы следим за этим футболистом уже много лет. Мы знали, что на этом рынке нужно адаптироваться и быть гибким. Вы должны быть готовы к неудобствам. После травмы Мохамеда Эльнени нам нужен был игрок на эту позицию.
Жоржиньо — футболист, которым я всегда восхищался. У него отличный характер, и он тот, кто принесёт в команду лидерство, а также качественно закроет свою позицию. Он игрок, которого мы всегда хотели подписать», — приводит слова Артеты Goal.
Жоржиньо перешёл в «Арсенал» из «Челси». Сумма трансфера составила около € 13,5 млн. Футболист будет выступать за новый клуб под 20-м номером. «Арсенал» уже начал продавать футболки с его фамилией. Жоржиньо выигрывал ЛЧ-2021 в составе «Челси».
Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный. Видеоролик:
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