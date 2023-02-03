The Guardian: сотрудники «МЮ» разделились во мнении относительно будущего Гринвуда

Представители «Манчестер Юнайтед» не могут сойтись во мнении относительного будущего Мэйсона Гринвуда в команде. Об этом сообщает The Guardian.

По сведениям источника, некоторые считают, что «Манчестер Юнайтед» «должен заботиться» о Гринвуде, поскольку он в клубе с семи лет. Однако «значительная часть» персонала «была бы очень недовольна», если бы Гринвуд снова надел футболку клуба. Гринвуд был отстранён от «Юнайтед» с тех пор, как его впервые арестовали в январе 2022 года.

Напомним, Гринвуд обвинялся в домашнем насилии в отношении своей бывшей девушки. Сразу после предъявления обвинений «Манчестер Юнайтед» исключил английского футболиста из состава команды, а спонсор Nike объявил о прекращении сотрудничества с форвардом. Перед судом игрок предстал в октябре 2022 года. На днях с футболиста сняли все обвинения, клуб решил провести собственное расследование.

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