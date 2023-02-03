Орлов — о словах Кокорина про тюрьму: если это искренне, то это страшно

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина о том, что «каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтобы пройти школу жизни».

«Видимо, Саша Кокорин получил в тюрьме школу для себя. Но это не значит, что каждый должен пройти тюремную камеру для того, чтобы получить школу. Большинство людей становятся хорошими без тюрьмы (смеётся). Это несерьёзно.

Когда-то одна женщина, участвовавшая в дебатах на выборах губернатора Санкт-Петербурга, сказала ведущему, который повёл себя не очень корректно: «Иногда лучше жевать, чем говорить», передав ему мятные конфеты. Это я сейчас хочу сказать про Кокорина. Иногда лучше промолчать, не говорить. Потому что выдавать своё… Если это искренне, то это страшно», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».