Сафонов ответил на вопрос о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Как будет — так будет. Я не хочу загадывать по этому поводу, потому что не вижу в этом смысла. Если перейдём — будем там играть, не перейдём — будем ждать, пока судьба будет благосклонна к нам», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, в марте минувшего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от участия в турнирах под своей эгидой, в связи с чем возник вопрос о возможной смене футбольного региона. В конце декабря было объявлено, что будет создана рабочая группа, которая изучит все плюсы и минусы подобного решения.
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