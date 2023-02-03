Сафонов ответил на вопрос о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.



«Как будет — так будет. Я не хочу загадывать по этому поводу, потому что не вижу в этом смысла. Если перейдём — будем там играть, не перейдём — будем ждать, пока судьба будет благосклонна к нам», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, в марте минувшего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от участия в турнирах под своей эгидой, в связи с чем возник вопрос о возможной смене футбольного региона. В конце декабря было объявлено, что будет создана рабочая группа, которая изучит все плюсы и минусы подобного решения.