Орлов: переход РФС в Азию поднимет интерес к футболу

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Если УЕФА разрешила бы нам принять участие в азиатской Лиге чемпионов, то, я думаю, нет смысла отказываться. Во-первых, это шоу и большой бизнес, и нашим болельщикам было бы любопытно увидеть азиатских футболистов. Потом, турнир носил бы официальный характер. Конечно, далековато летать, но что сделаешь? Но это, конечно, должны обсуждать клубы. Помните, Карпин сказал, что если негде играть, то надо играть в Азии.

Появилась информация, что руководители нашего футбола побывали в Бахрейне. Интересно, что они нам расскажут, какие предложения, как и что. Есть вариант, что можно играть международные матчи. Три или даже четыре команды будут играть в Азии на выезде и дома. Интерес к футболу поднимется. Оригинально, особенно, в первый раз, такого не было никогда. Это бизнес, коммерческие дела», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».