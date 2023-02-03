Нападающий «Пари НН» Милсон перешёл в «Анкарагюджю»
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Нападающий «Пари Нижнего Новгорода» Милсон перешёл в «Анкарагюджю». Игрок отдан в турецкий клуб в аренду с правом выкупа.
В нынешнем розыгрыше чемпионата России Милсон сыграл в 16 матчах, в которых забил два гола. В 2020 году игрок дебютировал за сборную Анголы, за которую успел провести несколько матчей.
Ранее об интересе «Спартака» и «Локомотива» к Милсону сообщил журналист Педро Сапульведа. «Пари Нижний Новгород» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков после 17 матчей.
Сегодня «Пари НН» одержал первую победу на зимних сборах, обыграв казахстанский «Каспий»
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