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Орлов рассказал, какой матч «Зенита» он прокомментирует

Орлов рассказал, какой матч «Зенита» он прокомментирует
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Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, на каком матче с участием санкт-петербургского «Зенита» он будет работать.

«Я получил заказ, 9 и 10 февраля я буду из Москвы комментировать матчи «Зенита» с армянскими командами. Одна команда называется «Урарту», а вторая — «Арарат». Трансляции организовывает Winline, видимо, на их площадке и будет. А может быть, и на сайте «Зенита», потому что у них контракт с «Зенитом», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

6 февраля «Зенит» сыграет товарищеские матчи с «Уралом» и малазийским «Джохором». Ранее сине-бело-голубые обыграли катарский «Лусаил» со счётом 3:0. В Российской Премьер-Лиге «Зенит» занимает первое место, опережая «Спартак» на шесть очков.

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