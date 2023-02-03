Хавбек «Ливерпуля» Кейта может продолжить карьеру в «Галатасарае»
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«Галатасарай» заинтересован в подписании полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта. Английский клуб готов продать футболиста перед трансфером хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Об этом сообщает A Spor.
По сведениям источника, переговоры между сторонами находятся в начальной стадии: «Галатасарай» намерен убедить Кейта перейти в их команду.
27-летний Наби Кейта был куплен «Ливерпулем» у «РБ Лейпциг» летом 2018 года за € 60 млн. В нынешнем сезоне полузащитник выходил на поле в десяти матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в конце нынешнего сезона.
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