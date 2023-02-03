Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер «Ньюкасла» Дубравка получит золото КЛ, только если «сороки» уступят «МЮ» в финале

Голкипер «Ньюкасла» Дубравка получит золото КЛ, только если «сороки» уступят «МЮ» в финале
Комментарии

Голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка получит золотую медаль за победу в Кубке лиги, только если «сороки» проиграют в финале «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.

Первую часть сезона словак провёл в аренде в команде из Манчестера и сыграл за клуб всего два раза. Оба этих выступления пришлись на матчи Кубка лиги («Астон Вилла», 4:2; «Бёрнли», 2:0). Таким образом, он не сможет в главном матче турнира защищать цвета «сорок», которые активировали пункт о его возвращении в Ньюкасл в январе, так как уже заигран за «красных дьяволов».

Единственная возможность для 34-летнего словака стать победителем турнира – это победа команды Эрика тен Хага, кроме того, манкунианцы должны будут сами решить, признать ли голкипера одним из победителей.

Правила распределения медалей в Кубке лиги гласят: «Кроме Кубка, 30 медалей получает команда-победитель, а 30 – команда, которая уступила в финале. Дополнительные медали могут быть выданы, но за счёт запрашивающей команды».

Экс-игроки «сорок» Джонджо Шелви и Крис Вуд, которые в январе перешли в «Ноттингем», будут переживать за свою команду, так как они также получат свои медали в случае успеха подопечных Эдди Хау. Шелви провёл в Кубке лиги два матча, а Вуд забил гол в первом раунде турнира.

Новость по теме
«Манчестер Юнайтед» сыграет в финале Кубка лиги с «Ньюкаслом»

Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023