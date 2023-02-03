Голкипер «Ньюкасла» Дубравка получит золото КЛ, только если «сороки» уступят «МЮ» в финале

Голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка получит золотую медаль за победу в Кубке лиги, только если «сороки» проиграют в финале «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.
Первую часть сезона словак провёл в аренде в команде из Манчестера и сыграл за клуб всего два раза. Оба этих выступления пришлись на матчи Кубка лиги («Астон Вилла», 4:2; «Бёрнли», 2:0). Таким образом, он не сможет в главном матче турнира защищать цвета «сорок», которые активировали пункт о его возвращении в Ньюкасл в январе, так как уже заигран за «красных дьяволов».
Единственная возможность для 34-летнего словака стать победителем турнира – это победа команды Эрика тен Хага, кроме того, манкунианцы должны будут сами решить, признать ли голкипера одним из победителей.
Правила распределения медалей в Кубке лиги гласят: «Кроме Кубка, 30 медалей получает команда-победитель, а 30 – команда, которая уступила в финале. Дополнительные медали могут быть выданы, но за счёт запрашивающей команды».
Экс-игроки «сорок» Джонджо Шелви и Крис Вуд, которые в январе перешли в «Ноттингем», будут переживать за свою команду, так как они также получат свои медали в случае успеха подопечных Эдди Хау. Шелви провёл в Кубке лиги два матча, а Вуд забил гол в первом раунде турнира.
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