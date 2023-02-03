«Челси» включил в заявку на Лигу чемпионов Мудрика, Феликса и Фернандеса

Новички «Челси» Михаил Мудрик, Жоау Феликс и Энцо Фернандес включены в заявку клуба на участие в матчах Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба клуба. При этом из заявки исключили нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

Ранее сообщалось, что форварды Кристиан Пулишич и Пьер-Эмерик Обамеянг могут покинуть клуб.

В сегодняшнем матче с «Фулхэмом» впервые в футболке синих с первых минут на поле появился украинский полузащитник лондонцев Михаил Мудрик, кроме того, хавбек Энцо Фернандес, который в последний день трансферного окна перешёл из «Бенфики» в «Челси», дебютировал за клуб.



Подопечные Грэма Поттера занимают 10-ю строчку в турнирной таблице, набрав в 20 матчах 29 очков.

Топ-10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ в этом сезоне. Видео: