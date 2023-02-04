Мудрик был заменён в матче с «Фулхэмом» после первого тайма

Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик, который в игре 22-го тура АПЛ с «Фулхэмом» впервые вышел в стартовом составе синих, был заменён после первого тайма. После перерыва на поле вместо него появился другой новичок лондонцев, Нони Мадуэке, который переехал в Лондон из ПСВ.
Как сообщает портал Squawka, за 45 минут украинец не нанёс ударов по воротам соперника, не совершил обводок, а также не отдавал передач в штрафную соперника.
Матч проходит в эти минуты на стадионе «Стэмфорд Бридж», счёт не открыт.
Напомним, 22-летний футболист перешёл из «Шахтёра» в «Челси» за € 70 млн, но его цена с учётом бонусов может возрасти до € 100 млн.
В зимнее трансферное окно «Челси» подписал Энцо Фернандеса (€ 121 млн), Михаила Мудрика (€ 70 млн), Бенуа Бадьяшиля (€ 38 млн), Нони Мадуэке (€ 35 млн), Мало Гюсто (€ 30 млн), Андрея Сантоса (€ 12,5 млн), Давида Датро Фофана (€ 12 млн) и Жоау Феликса (аренда за € 11 млн).
«Челси» располагается на 10-м месте турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Грэма Поттера одержали восемь побед и набрали 29 очков.
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