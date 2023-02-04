Осинькин оценил успехи «Крыльев Советов» на втором сборе

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги второго сбора для самарской команды.

«На втором сборе командных задач мы не ставим, больше выдвигаются индивидуальные требования, чтобы улучшить определённые игровые ситуации. Много ребят играет не на своих позициях и не на своих местах. Из-за этого случается счёт 3:3. На сборах всегда не хватает спортсменов. Болезни, травмы и селекция влияют на нас, но глобальные итоги подводить пока рано», — сказал Осинькин в эфире клубного канала.

«Крылья Советов» добыли ничью в контрольном матче с «Оренбургом», отыгравшись с 0:3. Ранее сегодня, 3 февраля, самарцы уступили ярославскому «Шиннику» со счётом 1:2. Единственный мяч в составе «Крыльев» на счету Владимира Писарского.