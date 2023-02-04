Игонин рассказал об изменениях в работе Федерации футбола Санкт-Петербурга

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита», а ныне — генеральный секретарь Федерации футбола Санкт-Петербурга Алексей Игонин рассказал, как изменилась деятельность федерации за последние годы.
«Главное отличие в том, что федерация наконец поняла, что она создана для того, чтобы развивать футбол, а не организовывать соревнования, как это было раньше. Сейчас мы всю организацию соревнований отдали сторонней организации и в первую очередь сфокусированы на развитии футбола.
Основные цели развития футбола, как я вижу — это прежде всего развитие кадров: тренерских и управленческих. У меня чёткая убеждённость, что если у нас будет построено, как раньше говорили, десять тысяч зелёных полей хорошего качества, а тренер не имеет достаточной компетенции, то совершенно не важно, на каком поле он будет работать», — сказал Игонин в интервью YouTube-каналу «Такой футбол».
- 4 февраля 2023
-
01:02
-
01:00
-
00:58
-
00:54
-
00:52
-
00:37
-
00:26
-
00:20
-
00:12
-
00:07
- 3 февраля 2023
-
23:56
-
23:42
-
23:41
-
23:37
-
23:32
-
23:29
-
23:28
-
23:22
-
23:08
-
22:57
-
22:51
-
22:45
-
22:40
-
22:38
-
22:37
-
22:37
-
22:34
-
22:32
-
22:26
-
22:24
-
22:21
-
22:18
-
22:10
-
22:01
-
22:00