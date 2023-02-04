Игонин рассказал об изменениях в работе Федерации футбола Санкт-Петербурга

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита», а ныне — генеральный секретарь Федерации футбола Санкт-Петербурга Алексей Игонин рассказал, как изменилась деятельность федерации за последние годы.

«Главное отличие в том, что федерация наконец поняла, что она создана для того, чтобы развивать футбол, а не организовывать соревнования, как это было раньше. Сейчас мы всю организацию соревнований отдали сторонней организации и в первую очередь сфокусированы на развитии футбола.

Основные цели развития футбола, как я вижу — это прежде всего развитие кадров: тренерских и управленческих. У меня чёткая убеждённость, что если у нас будет построено, как раньше говорили, десять тысяч зелёных полей хорошего качества, а тренер не имеет достаточной компетенции, то совершенно не важно, на каком поле он будет работать», — сказал Игонин в интервью YouTube-каналу «Такой футбол».