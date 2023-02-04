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Ибрагимович тренировался в общей группе «Милана» впервые за восемь месяцев

Ибрагимович тренировался в общей группе «Милана» впервые за восемь месяцев
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович принял участие в тренировке команды.

41-летний футболист провёл часть тренировки в общей группе команды, сообщает журналист Антонио Витиелло. «Россонери» готовятся к матчу Серии А с «Интером».

Златан восемь месяцев не тренировался вместе со всей командой.

Напомним, в мае Ибрагимович перенёс операцию, после чего проходил процесс реабилитации. Последний раз футболист выходил в стартовом составе «Милана» 17 января 2022 года.

Ибрагимович вернулся в «Милан» в 2020 году, перейдя из американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. В прошлом сезоне шведский форвард сыграл 27 матчей за «россонери», в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»:

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