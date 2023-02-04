Линекер иронично отреагировал на ничейный исход матча «Челси» и «Фулхэма»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер иронично отреагировал на ничейный результат матча 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» принимал «Фулхэм».



«Если «Челси» будет готов крупно потратиться летом, они могут стать угрозой», — написал Гари Линекер на своей странице в социальной сети.



Напомним, встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0. Несмотря на преимущество подопечных Грэма Поттера по владению мячом, команды практически не создали голевых моментов по ходу встречи.



«Челси» набрал 30 очков и расположился на девятой строчке в турнирной таблице АПЛ. В активе «Фулхэма» теперь 32 очка – команда занимает шестое место.



В следующем матче «Челси» 11 февраля сыграет с «Вест Хэмом», «Сандерленд» в этот же день встретится с «Ноттингемом».

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