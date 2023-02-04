Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Кайседо раскритиковал руководство «Брайтона» из-за несостоявшегося трансфера игрока

Агент Кайседо раскритиковал руководство «Брайтона» из-за несостоявшегося трансфера игрока
Комментарии

Агент Мануэль Сиерра недоволен поведением «Брайтона» в отношении своего клиента Мойсеса Кайседо во время трансферного окна.

«Вы получили предложения, они перед вами, и Мойсес говорит, что хочет двигаться дальше, что это мечта всей его жизни. Такой возможности в жизни может и не быть.

В этом заявлении он выражает своё желание и благодарность клубу, ведь он дал ему шанс исполнить свою мечту – играть в Премьер-лиге. Мы не знаем, что может случиться завтра, может быть, он получит травму на тренировке. Мы не можем знать, что произойдёт», – приводит слова Сиерры Goal.

«Арсенал» сделал «Брайтону» несколько предложений о трансфере Кайседо, последнее из которых составляло около € 70–75 млн, но клуб отклонил их.

Новость по теме
Де Дзерби обратился к фанатам «Брайтона» после сорвавшегося трансфера Кайседо

Мак Аллистера встретили с Кубком мира в «Брайтоне»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023