Агент Кайседо раскритиковал руководство «Брайтона» из-за несостоявшегося трансфера игрока

Агент Мануэль Сиерра недоволен поведением «Брайтона» в отношении своего клиента Мойсеса Кайседо во время трансферного окна.
«Вы получили предложения, они перед вами, и Мойсес говорит, что хочет двигаться дальше, что это мечта всей его жизни. Такой возможности в жизни может и не быть.
В этом заявлении он выражает своё желание и благодарность клубу, ведь он дал ему шанс исполнить свою мечту – играть в Премьер-лиге. Мы не знаем, что может случиться завтра, может быть, он получит травму на тренировке. Мы не можем знать, что произойдёт», – приводит слова Сиерры Goal.
«Арсенал» сделал «Брайтону» несколько предложений о трансфере Кайседо, последнее из которых составляло около € 70–75 млн, но клуб отклонил их.
Мак Аллистера встретили с Кубком мира в «Брайтоне»:
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