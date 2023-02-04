Агент Кайседо раскритиковал руководство «Брайтона» из-за несостоявшегося трансфера игрока

Агент Мануэль Сиерра недоволен поведением «Брайтона» в отношении своего клиента Мойсеса Кайседо во время трансферного окна.



«Вы получили предложения, они перед вами, и Мойсес говорит, что хочет двигаться дальше, что это мечта всей его жизни. Такой возможности в жизни может и не быть.



В этом заявлении он выражает своё желание и благодарность клубу, ведь он дал ему шанс исполнить свою мечту – играть в Премьер-лиге. Мы не знаем, что может случиться завтра, может быть, он получит травму на тренировке. Мы не можем знать, что произойдёт», – приводит слова Сиерры Goal.



«Арсенал» сделал «Брайтону» несколько предложений о трансфере Кайседо, последнее из которых составляло около € 70–75 млн, но клуб отклонил их.

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