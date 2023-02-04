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Месси отложил встречу с руководством «ПСЖ». Игрок сомневается в продлении контракта

Месси отложил встречу с руководством «ПСЖ». Игрок сомневается в продлении контракта
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Нападающий Лионель Месси не спешит продлевать контракт с «ПСЖ».

Как сообщает Culture PSG со ссылкой на журналиста Гастона Эдулу, у аргентинца появились сомнения по поводу того, что ему стоит остаться в «ПСЖ» по окончании этого сезона. В связи с этим нападающий отложил встречу с руководством «ПСЖ», которая должна была состояться недавно.

Отмечается, что сейчас Месси думает о карьере в долгосрочной перспективе. Перед продлением контракта с «ПСЖ» он хотел бы понять, чего он хочет от заключительных лет своей карьеры.

В этом сезоне на счету 35-летнего игрока 14 голов и 14 результативных передач в 23 играх за «ПСЖ» во всех турнирах

«ПСЖ» занимает первую строчку в турнирной таблице Лиги 1, набрав 51 очко.

Месси может получить «Суперзолотой мяч»:

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