«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» проявляют интерес к форварду «Наполи» Осимхену
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен интересен «МЮ» и «ПСЖ».
Как сообщает ESPN, знакомый с финансовыми требованиями «Наполи», за форварда потребуют минимум € 100 млн. За меньшую сумму игрока не продадут.
Интерес к Осимхену проявляют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Из-за готовности обоих клубов приложить серьезные усилия для подписания Виктора цена на него может значительно превзойти отметку в € 100 млн.
«Наполи» купил Осимхена у «Лилля» за € 70 млн в 2020 году. Срок контракта с клубом рассчитан до лета 2025 года.
В этом сезона на счету 24-летнего нападающего 15 голов и 3 результативные передачи в 20 матчах за «Наполи» во всех турнирах. С 14 мячами он лидирует в списке бомбардиров Серии А.
Фанаты «Наполи» заблокировали проезд президенту клуба:
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