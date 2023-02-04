«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» проявляют интерес к форварду «Наполи» Осимхену

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен интересен «МЮ» и «ПСЖ».



Как сообщает ESPN, знакомый с финансовыми требованиями «Наполи», за форварда потребуют минимум € 100 млн. За меньшую сумму игрока не продадут.



Интерес к Осимхену проявляют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Из-за готовности обоих клубов приложить серьезные усилия для подписания Виктора цена на него может значительно превзойти отметку в € 100 млн.



«Наполи» купил Осимхена у «Лилля» за € 70 млн в 2020 году. Срок контракта с клубом рассчитан до лета 2025 года.



В этом сезона на счету 24-летнего нападающего 15 голов и 3 результативные передачи в 20 матчах за «Наполи» во всех турнирах. С 14 мячами он лидирует в списке бомбардиров Серии А.

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