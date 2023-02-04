Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» проявляют интерес к форварду «Наполи» Осимхену

«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» проявляют интерес к форварду «Наполи» Осимхену
Комментарии

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен интересен «МЮ» и «ПСЖ».

Как сообщает ESPN, знакомый с финансовыми требованиями «Наполи», за форварда потребуют минимум € 100 млн. За меньшую сумму игрока не продадут.

Интерес к Осимхену проявляют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Из-за готовности обоих клубов приложить серьезные усилия для подписания Виктора цена на него может значительно превзойти отметку в € 100 млн.

«Наполи» купил Осимхена у «Лилля» за € 70 млн в 2020 году. Срок контракта с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезона на счету 24-летнего нападающего 15 голов и 3 результативные передачи в 20 матчах за «Наполи» во всех турнирах. С 14 мячами он лидирует в списке бомбардиров Серии А.

Новость по теме
Daily Mail: «Манчестер Юнайтед» заплатит не менее € 100 млн за Осимхена летом

Фанаты «Наполи» заблокировали проезд президенту клуба:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023