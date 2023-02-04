«Манчестер Юнайтед» платил зарплату Гринвуду, когда игрок находился под следствием

«Манчестер Юнайтед» продолжает платить форварду Мэйсону Гринвуду зарплату.



Как сообщает The Athletic, английский клуб будет платить нападающему зарплату в ходе внутреннего расследования. «Манчестер Юнайтед» не прекращал это делать на протяжении всего времени, что продолжалось следствие.



Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» не начинал внутреннее расследование, пока Гринвуд находился под следствием. Тогда клуб посчитал момент для начала внутреннего разбирательства неподходящим.



Контракт Мэйсона с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года, в нем есть опция продления сотрудничества ещё на сезон.



Ранее с 21-летнего игрока были сняты все обвинения в изнасиловании девушки и угрозах убийством.



В последний раз Гринвуд выходил на поле 22 января 2022 года.

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