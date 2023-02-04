Роналду поделился эмоциями от первого забитого гола за «Аль-Наср»

Нападающий Криштиану Роналду поделился эмоциями после первого гола за «Аль-Наср».



«Счастлив забить свой первый гол в саудовской лиге, а благодаря усилиям команды мы добились важной ничьей в очень сложном матче!», – написал Роналду в своём «твиттере».



Вчера 37-летний португалец поразил ворота «Аль-Фатеха» (2:2) с пенальти.



Напомним, Криштиану подписал контракт с «Аль-Насром» в конце 2022 года, перед этим расторгнув соглашение с «Манчестер Юнайтед». В двух предыдущих официальных матчах в Саудовской Аравии Роналду не отметился результативными действиями. При этом португалец оформил дубль в товарищеской встрече за объединённую команду «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» с «ПСЖ» (4:5).

Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов: