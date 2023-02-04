Грэм Поттер — о ничьей с «Фулхэмом»: «Челси» нужно время, чтобы всё наладить

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал ничейный исход матча своих подопечных с «Фулхэмом» (0:0).



«Есть разочарование от того, что нам не удалось добиться победы, разумеется. Думаю, мы все испытывали воодушевление и позитив. Настрой у игроков отличный, они усердно трудились против организованной команды. Игроки „Фулхэма“ давно работают вместе. Мы сейчас совершенно на другом этапе, некоторые игроки возвращаются после травм, кроме того, есть новые футболисты. Нам нужно время, чтобы всё наладить. Нам не хватало связей, плавности и уверенности, которые приходит со знанием друг друга.



У нас сильная группа фтуболистов. Сейчас нам необходимо сплотиться и стать хорошей командой. В этом и есть смысл совместной работы.



Сейчас наши новички адаптируются к новой стране и новой лиге. Это не так просто. И да, с таким ценником на игроков будут возникать вопросы, это в природе бизнеса», — приводит слова Поттера BBC.

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