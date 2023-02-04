Массимо Каррера: Селихов — один из лучших вратарей России, «Спартаку» с ним повезло
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу красно-белых в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ против «Ростова». Встреча завершилась победой красно-белых (0:0, 2-1 пен.).
«Я не видел эту игру, но у меня нет никаких сомнений, что Селихов в очередной раз был великолепен. Саша — один из лучших вратарей России, «Спартаку» повезло, что у них есть такой игрок», — приводит слова Массимо Карреры «РБ Спорт».
Московский «Спартак» в следующем матче турнира сыграет с «Краснодаром» 6 февраля (20:00 мск). «Быки» сегодня, 3 февраля, обыграли «Сочи» с минимальным счётом.
Команда Гильермо Абаскаля занимает вторую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.
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