Массимо Каррера: Селихов — один из лучших вратарей России, «Спартаку» с ним повезло

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу красно-белых в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ против «Ростова». Встреча завершилась победой красно-белых (0:0, 2-1 пен.).



«Я не видел эту игру, но у меня нет никаких сомнений, что Селихов в очередной раз был великолепен. Саша — один из лучших вратарей России, «Спартаку» повезло, что у них есть такой игрок», — приводит слова Массимо Карреры «РБ Спорт».



Московский «Спартак» в следующем матче турнира сыграет с «Краснодаром» 6 февраля (20:00 мск). «Быки» сегодня, 3 февраля, обыграли «Сочи» с минимальным счётом.



Команда Гильермо Абаскаля занимает вторую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.