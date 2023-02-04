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Радимов: пусть судьи сами решают, комментировать свои решения в прямом эфире или нет

Радимов: пусть судьи сами решают, комментировать свои решения в прямом эфире или нет
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Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» и сборной России, а ныне советник гендиректора петербургского клуба по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался об экспериментальном формате общения судей на Winline Зимнем Кубке РПЛ в Абу-Даби. Напомним, судьи в прямом эфире объясняют свои решения.

«Вообще, штука интересная. Чем больше деталей рассказывают телезрителям, тем лучше.

Был ли пенальти в эпизоде с попаданием в руку защитника „Ростова“ Павла Бочарова? Мне кажется, что нет. Там же рука была на траве? Я думаю, что не пенальти.

Приживётся ли это нововведение? Не знаю. Судьям самим нужно принять решение на этот счет. Мне опыт показался интересным», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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