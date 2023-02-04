Игнатьев: со временем Карпин должен будет уйти из «Ростова» и сосредоточиться на сборной

Известный российский тренер Борис Игнатьев, ранее возглавлявший «Аль-Иттихад», отреагировал на предложение футбольного агента Дмитрия Селюка о постоянной смене тренеров сборной России и высказался о работе Валерия Карпина.

«Я не согласен с предложением Селюка о постоянной смене тренеров в сборной. Есть человек, который не играет в игрушки, а понимает, что может решить определённые задачи, понимает, почему именно он. Так было всегда в футбольных сборных. Карпин не просто тренер, это человек, за которого голосовали, на которого возлагаются определённые надежды и требования. Поэтому он должен работать в сборной независимо ни от чего.



Нужно устранять все сторонние вещи, которые будут мешать работе тренера национальной команды или как-то истолковываться превратно. Я за то, чтобы Карпин работал главным тренером в сборной. Но, когда придёт время, и наша национальная команда вернётся к официальным соревнованиям, тогда Карпин должен будет уйти из «Ростова» и сосредоточиться на работе в сборной», — приводит слова Игнатьева Metaratings.

Напомним, Валерий Карпин совмещает работу главным тренером в «Ростове» и сборной России.