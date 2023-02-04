Игнатьев: со временем Карпин должен будет уйти из «Ростова» и сосредоточиться на сборной

Известный российский тренер Борис Игнатьев, ранее возглавлявший «Аль-Иттихад», отреагировал на предложение футбольного агента Дмитрия Селюка о постоянной смене тренеров сборной России и высказался о работе Валерия Карпина.
«Я не согласен с предложением Селюка о постоянной смене тренеров в сборной. Есть человек, который не играет в игрушки, а понимает, что может решить определённые задачи, понимает, почему именно он. Так было всегда в футбольных сборных. Карпин не просто тренер, это человек, за которого голосовали, на которого возлагаются определённые надежды и требования. Поэтому он должен работать в сборной независимо ни от чего.
Нужно устранять все сторонние вещи, которые будут мешать работе тренера национальной команды или как-то истолковываться превратно. Я за то, чтобы Карпин работал главным тренером в сборной. Но, когда придёт время, и наша национальная команда вернётся к официальным соревнованиям, тогда Карпин должен будет уйти из «Ростова» и сосредоточиться на работе в сборной», — приводит слова Игнатьева Metaratings.
Напомним, Валерий Карпин совмещает работу главным тренером в «Ростове» и сборной России.
- 4 февраля 2023
-
07:15
-
06:59
-
06:38
-
06:25
-
06:15
-
05:59
-
05:55
-
04:55
-
04:52
-
04:40
-
04:14
-
04:00
-
03:59
-
03:00
-
03:00
-
02:56
-
02:44
-
02:35
-
02:22
-
02:16
-
01:59
-
01:51
-
01:39
-
01:37
-
01:02
-
01:00
-
00:58
-
00:54
-
00:52
-
00:37
-
00:26
-
00:20
-
00:12
-
00:07
- 3 февраля 2023
-
23:56