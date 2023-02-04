Баженов – об апелляции «Зенита» в CAS: это смешно, надо успокаиваться и работать дальше

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался о решении «Зенита» обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с жалобой на решение апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС) по итогам драки футболистов в матче Кубка России с московским клубом.
«Мне кажется, что там ребята с юмором подошли к делу. Это серьёзная информация? По-моему, уже разобрались – троих с нашей стороны удалили, троих – с их стороны. А тут ещё что-то происходит… В CAS? А есть ещё выше инстанции? Надо туда сразу. Наверное, до Верховного суда дело не дойдёт. Надо успокаиваться, готовиться и работать дальше. Это уже смешно со стороны. Уже полгода прошло, люди на сборах готовятся и о другом думают.
Чего добивается «Зенит»? Мне кажется, что «Зенит» хочет сократить дисквалификацию для своих игроков: не шесть матчей, например, а четыре. Есть возможность, они за неё цепляются. Все уже получили заслуженно, так бывает – это футбол. На постоянной основе обжаловать – со стороны смотрится странно», — приводит слова Баженова Metaratings.
Напомним, за участие в массовой драки КДК дисквалифицировал троих игроков «Спартака» и троих игроков «Зенита» на шесть матчей Кубка России.
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