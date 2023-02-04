Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баженов – об апелляции «Зенита» в CAS: это смешно, надо успокаиваться и работать дальше

Баженов – об апелляции «Зенита» в CAS: это смешно, надо успокаиваться и работать дальше
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался о решении «Зенита» обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с жалобой на решение апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС) по итогам драки футболистов в матче Кубка России с московским клубом.

«Мне кажется, что там ребята с юмором подошли к делу. Это серьёзная информация? По-моему, уже разобрались – троих с нашей стороны удалили, троих – с их стороны. А тут ещё что-то происходит… В CAS? А есть ещё выше инстанции? Надо туда сразу. Наверное, до Верховного суда дело не дойдёт. Надо успокаиваться, готовиться и работать дальше. Это уже смешно со стороны. Уже полгода прошло, люди на сборах готовятся и о другом думают.

Чего добивается «Зенит»? Мне кажется, что «Зенит» хочет сократить дисквалификацию для своих игроков: не шесть матчей, например, а четыре. Есть возможность, они за неё цепляются. Все уже получили заслуженно, так бывает – это футбол. На постоянной основе обжаловать – со стороны смотрится странно», — приводит слова Баженова Metaratings.

Напомним, за участие в массовой драки КДК дисквалифицировал троих игроков «Спартака» и троих игроков «Зенита» на шесть матчей Кубка России.

Новость по теме
Ловчев — об обращении «Зенита» в CAS: клуб ищет правду там, где изначально все против нас
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023