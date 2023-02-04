Джейми Каррагер: у Мудрика быстрые ноги, как у Азара. Он будет ужасом для защитников

Бывший английский полузащитник Джейми Каррагер высказался об игре вингера «Челси» Михаила Мудрика.
«Мудрик сразу показал что-то, когда вышел на поле против «Ливерпуля», который хорошо справился, чтобы сохранить счет 0:0. Михаил был фантастичен, когда появился в игре. Речь идёт не только о скорости, что было очевидно.
У него очень быстрые ноги, как у Азара, одного из лучших игроков «Челси», которых мы видели в АПЛ. Он принимает мяч в нужных позициях, имеет низкий центр тяжести, видит игроков. Это не о скорости, а о футбольных умениях. Понимание, где находятся его партнёры. Думаю, он будет ужасом для защитников», — приводит слова Каррагера Sky Sports.
Напомним, во вчерашнем матче «Челси» и «Фулхэма» Мудрик был заменён после первого тайма.
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