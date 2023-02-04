Экс-игрок «Ливерпуля» Мёрфи: Энцо — хороший футболист, но не Родри или Каземиро

Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Дэнни Мёрфи раскритиковал трансферную политику «Челси» и прокомментировал выступления Энцо Фернандеса.
«Думаю, «Челси» переплачивает за игроков. Я смотрел несколько игр Фернандеса вживую, приличный футболист, но не стоящий 100 миллионов. Энцо — хороший, молодой полузащитник, упорный, играет на мяче, но это не Родри или Казэмиро», — приводит слова Мёрфи talkSPORT.
Напомним, «Челси» потратил почти € 330 млн в зимнее трансферное окно. Клуб приобрёл Энцо Фернандеса («Бенфика», € 121 млн), Михаила Мудрика («Шахтёр», € 70 млн), Бенуа Бадьяшиля («Монако», € 38 млн), Нони Мадуэке (ПСВ, € 35 млн), Мало Гюсто («Лион», € 30 млн), Андрея Сантоса («Васко да Гама», € 12,5 млн), Датро Фофана («Мольде», € 12 млн) и Жоау Феликса («Атлетико», аренда за € 11 млн).
Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча
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