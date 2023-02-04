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Патрик Виейра высказал недовольство отсутствием темнокожих тренеров в АПЛ, помимо него

Патрик Виейра высказал недовольство отсутствием темнокожих тренеров в АПЛ, помимо него
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Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра высказался о том, что он является единственным темнокожим тренером в английском мужском и женском футболе.

«Это очень беспокоит, мне трудно это понять. Подобное лишь демонстрирует, что предстоит ещё долгий путь», — приводит слова Виейра BBC.

Напомним, в конце октября Футбольная ассоциация Англии опубликовала отчёт о соблюдении местными клубами Кодекса о борьбе с расовым и половым неравенством на рабочих местах. Все команды АПЛ и 32 клуба Английской футбольной лиги в 2020 году подписали кодекс, который должен сделать более прозрачным и честным процесс найма на работу людей.

Напомним, «Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 24 очка в 20 турах.

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