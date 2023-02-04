В «Торпедо» рассказали, при каких условиях могли бы пригласить Дзюбу в команду

Исполняющий обязанности председателя совета директоров столичного «Торпедо» Анатолий Ходоровский ответил на вопрос о возможности подписания известного российского нападающего Артёма Дзюбы. Ранее наставник «Торпедо» Андрей Талалаев заявил, что готов обсудить с форвардом его переход.

«Тема перехода Артёма Дзюбы в «Торпедо» почти ежедневно сопровождает клуб уже не один месяц. В отличие от Ильи Леонидовича [Геркуса] и Андрея Викторовича [Талалаева], я лично не знаю Артёма Сергеевича [Дзюбу], и я уж тем более не знаю, о чём они могут говорить при личном разговоре и какие возможности у них при этом остаются в будущем. Но я хорошо знаю, как у нас в клубе принимаются трансфертные решения. Есть определённая процедура, которая предусматривает всестороннее рассмотрение всех факторов, и окончательное решение, право на которое остаётся у совета директоров.

Я не могу позвонить Артёму Сергеевичу, как, наверное, и он мне, но если бы такой разговор состоялся, то гипотетически предложил бы ему подумать о модели, широко принятой в финансовом мире, в котором работаю не один десяток лет. Называется она success fee – плата за успех, и предполагает вознаграждение за достижение определённого результата, снижая при этом регулярные выплаты.

И ещё я полностью согласен с высказанным нашим главным тренером в интервью «Матч ТВ» мнением о том, что не стоит подтягивать к такого рода общению третьих лиц», – приводит слова Ходоровского Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что медобследование Дзюбы для «Пари НН» откладывалось уже шесть раз. Предыдущей командой нападающего был турецкий клуб «Адана Демирспор», с которым 34-летний футболист расторг контракт в начале ноября 2022 года.