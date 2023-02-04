Баженов: созданы все условия, чтобы Промес самостоятельно поддерживал форму

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов рассказал о своём отношении к контрольным играм во время зимней паузы. Он также высказал мнение о том, в какой форме подойдёт форвард красно-белых Квинси Промес к рестарту сезона-2022/2023.

– «Спартак» провёл уже три товарищеских матча. С точки зрения болельщика, можно ли делать какие-то долгоиграющие выводы о готовности команды или пока это ничего не значит?

– Каждый болельщик оценивает для себя сам степень важности того или иного матча. Скажу от себя, как игрок, что товарищеские матчи – это в первую очередь закладка фундамента. Наигрываются связи, определённые идеи тренерские, схемы, в каких-то командах новички. Требовать результата от команды под нагрузками – странно. Ну, наверное, никто и не требует. Смотреть в моменте за игроками, не судя по форме, – с удовольствием. Мы же не знаем, была ли тренировка, может, они по песку бегали или на фоне усталости.

Я сейчас в Турции, тут много команд работают под большими нагрузками. Оценивать с точки зрения специалистов мы не будем. Результат – не счёт на сборах, а как команда подошла к официальным матчам. Тогда уже можно делать вывод о подготовке, о форме игроков, в том числе новых, по связкам. У меня в голове такая картина была, есть и будет. Самое главное – пройти сборы без травм. В ином случае игрок выбывает из процесса набора формы.

Квинси – профессионал. Созданы все условия, чтобы он самостоятельно поддерживал форму. Знаю, что у него личная программа, которая похожа на ту, которую проходит «Спартак» на сборах. Не сомневаюсь, что он будет готов физически. С точки зрения командных взаимодействий Квинси является лидером. В идеале – работать в команде, но, раз так сложилось, уверен, он будет готов именно физически, а техническую базу мы его знаем. Да и мотивация в чемпионате зашкаливает – это один из главных факторов. Кажется, что всё будет хорошо», – приводит слова Баженова Metaratings.ru.

Ранее официальный сайт московской команды сообщил о том, что Промес обратился к ней с просьбой начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами. Клуб удовлетворил просьбу игрока. Сообщалось, что голландский нападающий может присоединиться к красно-белым во время сбора в Турции, который пройдёт с 14 по 20 февраля. В данный момент Квинси продолжает готовиться к возобновлению сезона в индивидуальном порядке.

По ходу зимних сборов подопечные Гильермо Абаскаля провели три товарищеских матча, выиграв в каждом из них. Сначала «Спартак» обыграл АГМК (3:1), затем «Ботев» (1:0), а 2 февраля в серии пенальти оказался сильнее «Ростова» в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ.