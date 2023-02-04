Билялетдинов: можно опробовать нововведение с объяснением решений VAR в прямом эфире

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов ответил на вопрос, нужно ли вводить на матчах РПЛ и других официальных турнирах разбор судьями эпизодов с помощью VAR в прямом эфире.

«Все всегда ждали объяснения судейских решений по каким-то спорным моментам. Тут нужно найти какой-то баланс и не переборщить с объяснениями эпизодов. А то так работа судей может пропасть, если они будут каждое своё решение оправдывать. Можно это нововведение применять к суперспорным моментам, где может быть пенальти, гол забит из офсайда, рассматривать красную карточку — по сути, моменты с VAR.



Но, повторюсь, дальше в объяснения уходить не нужно. Так можно каждый свисток обсуждать. Если это судейское нововведение применять только к эпизодам, которые рассматриваются с помощью VAR, то можно попробовать его применить в РПЛ и других официальных матчах», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

Напомним, подобный метод был опробован на матче между «Ростовом» и «Спартаком» (0:0, 1:2 по пенальти) на Зимнем кубке РПЛ.