Радченко: конечно, у «Зенита» есть все условия, чтобы принять любого соперника

Экс-игрок санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал новость о том, что матч Фонбет Кубка России, в котором подопечные Сергея Семака сыграют с «Волгой», может быть перенесён из Ульяновска в Санкт-Петербург. Встреча должна пройти 26 февраля на поле ульяновской команды.

«Если поле «Волги» будет соответствовать регламенту и пригодно для игры в футбол, то лучше проводить матч в Ульяновске. Ведь это событие для города, на которое придёт много зрителей, поэтому нужно играть там. Не знаю, где лучше играть, если в Ульяновске матч провести не получится, – в Самаре или на «Газпром Арене».

«Зенит» предложил свои условия, и может так получиться, что они будут играть дома, при своих болельщиках. Многие фанаты «Волги» могут не доехать до Санкт-Петербурга. Тут очень трудный вопрос. Конечно, у «Зенита» есть все условия, чтобы принять любого соперника. Некоторым футболистам из Ульяновска может представиться единственная в жизни возможность сыграть на «Газпром Арене», да ещё и с «Зенитом».

Лучше ли сыграть «Волге» в Самаре, ведь их болельщикам до этого города ближе добираться? Наверное, поэтому они и предложили вариант с этим городом. Ведь это событие для Ульяновска и их команды. «Зенит» последние годы постоянно был чемпионом России, и сыграть с такой командой для самих игроков «Волги» и их болельщиков очень интересно и важно.

Сине-бело-голубые не настаивают на матче в Санкт-Петербурге, а просто предложили свои условия, где великолепное поле и стадион, но окончательный выбор за «Волгой». Наоборот, «Зенит» сделал шаг навстречу.

Не думаю, что РФС будет бездействовать долго. Просто, возможно, есть разногласия в этом вопросе, которые сейчас решаются. Я уверен, что все придут в этой ситуации к общему знаменателю и скоро мы услышим вердикт», – цитирует Радченко Metaratings.ru.

«Волга» и «Зенит» сыграют между собой в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра должна состояться 26 февраля в Ульяновске. Ранее «Чемпионат» сообщил о том, что петербургская команда отправила в «Волгу» письмо с предложением заявить «Газпром Арену» в качестве резервного стадиона на случай, если стадион в Ульяновске не примут в РФС.