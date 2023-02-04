Поттер объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с «Фулхэмом»
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Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер объяснил, почему заменил украинского полузащитника Михаила Мудрика в перерыве матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом». Встреча завершилась вничью — 0:0.
«Всю неделю у него была сильная простуда, поэтому мы думали, что 60 минут — это его максимум, но в перерыве он чувствовал себя не в своей тарелке.
Мы всё ещё наращиваем его количество минут из-за перерыва, который у него был в сезоне, поэтому подумали, что 45 минут будет достаточно для него», — приводит слова Поттера официальный сайт лондонского «Челси».
«Челси» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков после 21 матча.
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