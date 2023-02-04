«Для этой части сборов мы выглядим хорошо». Ивич — о победе в матче с «Сочи»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу в матче 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ с «Сочи» (1:0).
«Если говорить о вещах, которые мне понравились, то это большая часть первого тайма. Мы контролировали игру, показали многое, над чем работали в последние дни. У нас было несколько хороших моментов. Для этой части сборов мы выглядим хорошо. Мы на правильном пути к началу кубковых игр и матчей чемпионата.
Мне не понравилось то, что нам пришлось поменять двух травмированных игроков. Серьёзных травм удалось избежать, насколько мне известно. Конечно, нам предстоит поработать над моментами. И в первом, и во втором тайме у нас были эпизоды, которые стоит пересмотреть и проанализировать, — это нормально для текущего периода. Я бы хотел дать время ребятам из академии, но возникло недопонимание с заменами. Мне сказали, что я могу сделать лишь одну замену, был план выпустить больше ребят. Мы дадим им игровое время в следующих матчах», — сказал Ивич в интервью клубной пресс-службе.
- 4 февраля 2023
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